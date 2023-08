Magenta: chiedeva soldi per aiutare a passare l’esame d’italiano, insegnante sospeso

Magenta, 4 agosto 2023 – “Stecche” per ottenere l’aiutino all’esame: professore nei guai. Un insegnante accusato di aver chiesto, in più di un’occasione, soldi agli immigrati per superare l’esame di italiano necessario a ottenere la proroga del permesso di soggiorno è stato sospeso dal servizio.

Il provvedimento gli è stato notificato dai finanzieri del comando provinciale, con un’ordinanza interdittiva firmata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano. L’indagine, condotta dai militari della compagnia di Magenta e coordinata dalla pm Giancarla Serafini, ha riguardato gli esami di lingua italiana svolti in un istituto scolastico dove l'insegnante infedele prestava servizio.

Secondo gli accertamenti condotti dagli investigatori, che hanno analizzato la documentazione acquisita e ascoltato i numerosi candidati, pronti a testimoniare delle pratiche irregolari, il docente avrebbe chiesto una somma variabile tra i 50 e i 200 euro per facilitare il superamento della prova. L'insegnante, a quanto è emerso nel corso dell’inchiesta, si rivolgeva a soggetti che, a causa dello stato di assoluto bisogno del rinnovo del titolo di soggiorno, accettavano le sue richieste di denaro.