Presa la banda del rame Cinque in manette: hanno firmato 45 colpi

di Rosella Formenti

Sgominata dai carabinieri di Varese la banda dei furti di rame: cinque persone sono finite in manette per razzie del metallo in tutta la Lombardia. Le indagini condotte dai militari sono partite da un colpo avvenuto a Capolago nel mese di ottobre dello scorso anno, quando nella notte tra il 18 e 19 ottobre, il furto di rame aveva causato un blackout nella frazione varesina. Gli arresti sono stati eseguiti nel pomeriggio di venerdì scorso, a Milano, Vigevano e Locate di Triulzi, in esecuzione dell’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Varese, su richiesta della Procura varesina nei confronti di cinque persone, tutte di origini romene, di età compresa tra i 27 ed i 37 anni, ritenute gravemente indiziate, a vario titolo e in concorso tra loro, di 45 furti aggravati (di cui 38 di cavi di rame dalla linea elettrica pubblica) e di ricettazione di rame.

L’attività investigativa dell’Arma ha consentito di delineare il modus operandi del gruppo che, attraverso numerosi furti (ne sono emersi 38 tra febbraio 2022 e aprile 2023) commessi in varie province lombarde, aveva sottratto 32.949 chili di rame, per un valore di circa 260.000 euro, con un costo di ripristino degli enti di gestione della rete elettrica di 450.000 euro.

In particolare a Capolago, gli indagati, dopo aver provocato il corto circuito della linea elettrica, con conseguente black-out, si erano arrampicati sui tralicci per tranciare i cavi che erano stati recuperati e caricati a bordo di veicoli precedentemente rubati e successivamente abbandonati. La refurtiva veniva poi rivenduta e trasportata, in parte, in Romania. Nell’ambito dell’operazione sono state inoltre denunciate in flagranza per il reato di ricettazione, il 6 aprile 2023, 9 persone colte all’interno di un capannone, in provincia di Milano, mentre lavoravano fili di rame provento di furto con macchine spelatrici, sequestrando 26 matasse e 3 bancali di materiale vario in rame del peso complessivo di 8.950 chili per un valore di 78.000 euro. Parte del materiale è stato già restituito all’avente diritto. Inoltre, nel corso delle operazioni di perquisizione eseguite nel corso degli arresti, all’interno dello stesso capannone è stato rinvenuto un consistente quantitativo di materiale in rame, ritenuto anch’esso provento dei furti. Gli uomini dell’Arma hanno proceduto a sottoporre a sequestro l’intero immobile.