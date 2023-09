Premio Chiara Varese: incontri, mostre e tanto altro Il Festival del Racconto 2023 del Premio Chiara offre una panoramica di eventi culturali per tutti, con incontri su temi come disagio giovanile, alimentazione e salute. Un'occasione per conoscere personaggi come Ravasi, Morselli e Bassanini e riflettere sulle tematiche del vivere quotidiano.