Prefetto in visita alla Casa di Riposo di Busto Arsizio: l'incontro con Mons. Livetti

Un pomeriggio speciale quello vissuto nella giornata di mercoledì dalla più grande struttura per anziani cittadina, l’Istituto La Provvidenza che è stato visitato dal Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, accompagnato dal sindaco Emanuele Antonelli. Il Prefetto è stato accolto da una rappresentanza di operatori della casa di riposo che oggi ospita oltre 400 anziani, dalla dirigenza dell’ente, dal Presidente, Cavalier Romeo Mazzucchelli e dal direttore generale, dottor Luca Edoardo Trama che ha illustrato l’evoluzione dell’Istituto e le molteplici attività che vi si svolgono. La visita è proseguita con un passaggio in alcuni reparti della RSA, del Centro Diurno Integrato e del Giardino Terapeutico di recente realizzazione, il percorso ha favorito l’incontro con alcuni anziani impegnati nelle attività quotidiane. Una circostanza particolarmente felice l’incontro con Monsignor Claudio Livetti, a lungo Prevosto della città di Busto, che ha potuto spiegare al Prefetto come egli senta la Provvidenza "casa sua". Un pomeriggio davvero speciale, "La visita del Prefetto di Varese ci onora – ha detto il Presidente Mazzucchelli - È molto importante che le autorità dello Stato siano attente anche a realtà come le nostre che svolgono un compito utile per gli anziani ospiti, per le famiglie e per la società".

R.F.