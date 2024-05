Pre e dopo scuola: si amplia l’orario

Andare incontro alle esigenze dei genitori con figli in età scolastica, offrire un più ampio ventaglio di servizi per la conciliazione dei tempi delle famiglie: è l’impegno espresso dal comune di Varese con la nuova formulazione dei servizi parascolastici proposti per l’anno scolastico 2024-2025. E c’è infatti una novità, che sarà attuata in via sperimentale.

Si tratta dell’orario dei servizi di prescuola e doposcuola che per due scuole primarie varesine sarà ampliato.

Dunque la sperimentazione riguarderà la scuola San Giovanni Bosco di viale Aguggiari e la Medea a Giubiano dove gli alunni potranno essere accolti con il servizio di prescuola dalle ore 7 mentre per il doposcuola fino alle ore 18. Il servizio oggetto della sperimentazione nelle due scuole varesine è pensato per i genitori entrambi lavoratori interessati (quali ad esempio frontalieri, famiglie di medici, personale sanitario, personale delle forze dell’ordine), e sarà previsto anche in assenza del raggiungimento di numero minimo di iscrizioni.

L’idea poi, per i prossimi anni, è quella di estendere questo servizio anche in altre scuole. La decisione della sperimentazione è nata dopo una serie di incontri che l’amministrazione comunale ha avuto con diverse categorie di lavoratori e da alcune di loro sono arrivate le richieste di servizi che potessero meglio conciliare la vita lavorativa e familiare delle persone.

La risposta appunto nella novità con la sperimentazione del l’estensione dell’orario del e pre e doposcuola in due scuole primarie.

Le iscrizioni sono state aperte il 30 aprile e si concluderanno il 30 maggio. Informazioni sulle iscrizioni, la guida ai servizi e le istruzioni per compilare correttamente la domanda sono disponibili sul sito del Comune di Varese.

R.F.