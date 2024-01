Posata la prima pietra del polo bibliomuseale

Sono ufficialmente iniziati a Castano Primo i lavori per la realizzazione del nuovo polo bibliomuseale di Villa Rusconi. Si tratta di un progetto da 1,2 milioni di euro finanziato dall’Unione europea con fondi del Pnrr per 850.000 . Ci vorranno 6 mesi alla cittadinanza per poter disporre di una nuova sede della biblioteca oltre ad museo civico in quello che sarà uno spazio culturale a 360°, ricavato al piano terra nell’edificio che si allunga su un lato della villa dalla parte dell’ingresso nel parco. "Un altro progetto del nostro programma elettorale fatto - spiega il sindaco, Giuseppe Pignatiello -. Si tratta di una nuova e bella opportunità per la nostra città, con l’ennesimo finanziamento ottenuto per fare più bella la nostra comunità con uno spazio che sarà riservato alla realizzazione di eventi culturali di vario genere". Iniziati anche i lavori per la nuova palestra di via Acerbi: "I lavori sono finalmente ricominciati - dice il sindaco -. Presto sarà a disposizione e vedrete che bella. Una palestra che da vent’anni bisognava regalare ai nostri ragazzi e che arriva ora con tanto impegno e mille sacrifici". Ch.S.