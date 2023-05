Agenti della polizia locale di Parabiago vigileranno sul fiume Olona

Parabiago (Milano), 30 maggio 2023 - La proposta di coinvolgere i comandi di polizia locale nel monitorare lo stato di salute del fiume Olona, era stata avanzata dall’associazione “Amici dell’Olona”. Una promessa e un impegno al quale il sindaco Raffaele Cucchi non si è sottratto, anzi sta portando avanti con l’obiettivo di dare gli strumenti giusti per monitorare gli inquinamenti che si possono registrare sul territorio.

Nello specifico, l’obiettivo è contrastare ed eliminare fenomeni di inquinamento che causano modifiche organolettiche dell’acqua a danno del territorio, anche di Parabiago. Il coinvolgimento del comando di polizia locale intende fungere, quindi, da strumento probatorio, di controllo e di sensibilizzazione verso altre autorità preposte come lo sono Arpa, i carabinieri forestali e la procura di Busto Arsizio. Il compito della locale sarebbe quello di effettuare campionamenti nel momento dell’inquinamento, mantenendo i campioni a disposizione per ulteriori indagini conoscitive da far effettuare, appunto, a enti tecnici per individuare la tipologia di inquinante e la sua origine. All’interno della Polizia locale ci sono già operatori che hanno maturato un’esperienza pregressa in questo ambito e al momento l’amministrazione comunale sta provvedendo sia all’acquisto di strumentazione idonea, che l’avvio di un corso di formazione di altri operatori per effettuare prelevamenti idonei ed evitare contaminazioni involontarie del campione prelevato.

“Il fiume Olona dovrebbe essere una risorsa e non un semplice corso d’acqua sempre in cura per colpa di chi viola i diritti di tutti contribuendo a uno stato di inquinamento costante -afferma il sindaco Raffaele Cucchi- Intervenire con un controllo più serrato e mirato, confidiamo serva a sostenere un’azione di controllo maggiormente scrupolosa da parte delle autorità che ne hanno titolo e competenza. Come amministrazione ci siamo sempre battuti con gli strumenti a nostra disposizione per arrivare a un monitoraggio costante e incisivo che porti alla salute totale del fiume Olona e continueremo ad agire in questa direzione, perché è veramente troppo importante consegnare alle future generazioni le stesse risorse, se non migliori, di cui abbiamo potuto usufruire noi.”.