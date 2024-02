Piattaforma rifiuti. Una petizione per fermare i furti

Una petizione, che ha raggiunto in pochi giorni oltre 100 adesioni, per chiedere una maggior sicurezza alla piattaforma ecologica cittadina. "Nell’area ecologica comunale, si registra da tempo la presenza costante di individui non autorizzati che mettono a segno furti di materiali e altre azioni che minano la sicurezza e l’integrità ambientale del luogo – spiegano i gerenzanesi che hanno lanciato la petizione –. Questa situazione genera grande preoccupazione tra i residenti, i quali si sentono sempre più insicuri e vulnerabili a causa di tali comportamenti. Secondo noi è quindi fondamentale adottare misure concrete per contrastare questa problematica e proteggere l’area ecologica". Dopo una serie di Pec ad amministrazione e forze dell’ordine i residenti hanno lanciato la petizione. S.G.