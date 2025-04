Piano Benefit di Neutalia. Frigoli al timone

Nuova guida per il “Piano Benefit” di Neutalia: Cristina Frigoli è stata nominata responsabile d’impatto della società benefit che gestisce il termovalorizzatore di Borsano e a lei toccherà il compito di guidare l’azienda nell’implementazione del piano benefit 2025-2027, che ha l’obiettivo di rafforzare il legame con il territorio, tutelare la salute pubblica e promuovere la cultura della sostenibilità. Con una laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio e un’esperienza quasi ventennale in azienda, Cristina Frigoli ha maturato un percorso professionale consolidato, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità e coordinamento, tra cui HSE Manager e Responsabile dell’Ufficio Commerciale.

Oggi Frigoli assume dunque la guida dell’attuazione del piano benefit 2025-2027. "La nomina di Cristina Frigoli a responsabile d’impatto è una scelta che riflette la maturità raggiunta da Neutalia nel proprio percorso di sostenibilità. La decisione di affidare questo importante e delicato ruolo a una risorsa interna costituirà un importante valore aggiunto – ha detto a proposito la presidente di Neutalia, Laura Mira Bonomi, salutando la nomina -: l’ingegnere Frigoli conosce molto bene l’azienda e i valori che la guidano, per questo è la figura ideale per perseguire gli ambiziosi obiettivi previsti dal piano benefit e per allargare e consolidare ulteriormente il dialogo con gli stakeholder. Saranno anni ricchi di sfide che porteranno l’azienda sempre di più a ricoprire un ruolo da protagonista nell’economia locale e a costituire un punto di riferimento per tutta la comunità e il territorio".P.G.