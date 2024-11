Omicidio Ravasio: la mantide di Parabiago e i sette uomini a processo

Parabiago, (Milano), 25 novembre 2024 - È stata fissata il 27 gennaio del 2025 alle 9 la prima udienza del processo che riguarda l'omicidio di Fabio Ravasio. Otto gli imputati alla sbarra per il delitto del parabiaghese, tutti in concorso per omicidio premeditato. Fra gli accusati ci sono Adilma Pereira, compagna dell'uomo; Igor Benedito, figlio della donna alla guida dell'auto che ha investito il Ravasio; Dahibi Mohamed, marocchino che doveva bloccare la circolazione inscenando un malore.

Adilma Pereira Carneira e l'officina di Oliva

Gli altri complici

Il meccanico Fabio Oliva che aveva preparato l'auto utilizzata per l'investimento, attualmente l'unico imputato ai domiciliari. Massimo Ferretti, amante di Adilma e mente del piano omicida. Ruolo marginale per Mirko Piazza e Fabio Lavezzo, utilizzati come pali nel progetto dell'omicidio.

Ma soprattutto Marcello Trifone, marito della donna ed esecutore materiale del delitto insieme ad Igor Benedito. Persone offese sono il padre e la madre di Ravasio: Mario Ravasio, parabiaghase classe 1938 e Annamaria Trentarossi del 1941.