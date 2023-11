Parabiago, aule al gelo: gli studenti del Maggiolini abbandonano la scuola

Parabiago, 29 settembre 2023 – Escono da scuola alla seconda ora per protestare. Gli studenti dell'Itet Maggiolini questa mattina sono usciti da scuola per protesta contro le aule gelide. Alla base dell’iniziativa c’è il malfunzionamento termostatico che lunedì scorso aveva portato migliaia di studenti della scuola superiore a non entrare a scuola, una volta “toccate con mano” le basse temperature delle aule.

Gli studenti del Maggiolini protestano contro le aule al freddo

Oggi, dopo essere entrati a scuola, la situazione di disagio si è avvertita ancora una volta: i rappresentanti di istituto hanno chiesto a tutti gli studenti di uscire dalla scuola stessa. In migliaia di sono riversati fuori nel piazzale antistante l'istituto.

Sabato prossimo i tecnici di Città Metropolitana cercheranno di capire quale sia il problema legato alla centralina elettrica che serve anche il vicino Liceo Cavalleri. Una squadra di tecnici inviata da Città Metropolitana sarebbe arrivata sul posto per effettuare accertamenti sull'impianto di riscaldamento, che in alcune aule, per altro, sembrerebbe funzionare. Gli studenti al momento sono rimasti nel piazzale della scuola per gran parte della mattinata.

Fra i motivi di protesta anche quelli legati all’inagibilità delle palestre, tutte ancora fuori uso dopo il nubifragio di luglio che le ha rese inservibili. Una situazione di disagio lamentata ormai da mesi senza alcun intervento da parte di Città Metropolitana.