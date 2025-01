Parabiago, bloccato l’impianto di riscaldamento: le scuole medie Rancilio sono al freddo

Parabiago (Milano) – 7 gennaio 2025 - Questa mattina all'inizio delle lezioni alla scuola secondaria Rancilio di Villastanza, grazione di Parabiago, diversi studenti sono stati costretti a tornare a casa a causa delle temperature basse all'interno delle aule.

Il malfunzionamento riguarda la pompa principale del sistema di riscaldamento, che ha bloccato l'intero impianto. Il Comune sta valutando di emettere un'ordinanza di chiusura della scuola per permettere la riparazione. La segnalazione è arrivata da un genitore che ha raccontato: "Stamattina una parte della scuola è rimasta al freddo. La caldaia si è accesa, ma non ha riscaldato a causa del guasto alla pompa. La palestra è l'unico ambiente che non ha avuto disagi. Ho dovuto riportare a casa mia figlia, che frequenta la terza media, e temo che la situazione possa ripetersi domani, dato che l'intervento dei tecnici non sembra imminente."

Nel frattempo, il sindaco Raffaele Cucchi ha spiegato che, a seguito di un intervento di Enel alla fine dell'anno scorso, la caldaia non ha più funzionato correttamente, causando il guasto. "Il personale Ata ha segnalato subito il problema al nostro arrivo oggi. Oltre al riscaldamento, ci sono anche aule senza luce. L'intervento di Enel ha avuto effetti collaterali che non eravamo riusciti a rilevare prima", ha dichiarato il sindaco. Presto arriverà un'ordinanza che chiuderà la scuola per consentire la sostituzione della pompa e risolvere il guasto.