Incendio a Parabiago, stampante prende fuoco e manda in fiamme una cartoleria

Parabiago (Milano), 17 settembre 2024 – Questa mattina un incendio è scoppiato in piazza Libertà, all'angolo con Corso Sempione nella frazione di San Lorenzo a Parabiago verso le 6,30 del mattino. Le fiamme si sono propagate all'interno di una tabaccheria-cartoleria, probabilmente a causa di un cortocircuito originato dalla stampante collegata all'impianto elettrico.

L'incendio ha provocato ingenti danni agli oggetti e alla merce presenti, anche se la struttura non ha subito danni significativi. I vigili del fuoco di Legnano sono intervenuti prontamente per domare le fiamme. Non si segnalano feriti. A finire bruciati sono stati alcuni prodotti in vendita.