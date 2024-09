Pizzeria in fiamme. Rogo partito dalla cucina

Un incendio è scoppiato in una pizzeria in via Calvi a Cantalupo, una frazione di Cerro Maggiore. I vigili del fuoco di Legnano sono intervenuti per spegnere le fiamme, supportati dai colleghi di Rho e dai volontari della stazione di Inveruno. Le squadre hanno domato il rogo che si era sviluppato nella cucina della pizzeria e hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area colpita. Il locale ha riportato notevoli danni, ma fortunatamente le due persone presenti, i proprietari dell’attività, non hanno subito gravi lesioni. Sono stati soccorsi dal personale della Croce Rossa di Parabiago e trasportati al pronto soccorso per accertamenti. Successivamente, i vigili del fuoco hanno effettuato i necessari controlli per ricostruire l’accaduto e verificare le condizioni del locale. Il fuoco è partito dal locale cucina ma non si hanno maggiori informazioni al momento. La finestra della cucina è rimasta annerita anche dall’esterno ed i danni sono oggi ben visibili. C.S.