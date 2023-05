Parabiago: brucia la ex Colette. Colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza

Parabiago – Odore acre di fumo a Parabiago in queste ore dopo che una colonna di fumo nero si è elevata in cielo da un capannone dismesso in via De Amicis. La ditta in questione è la ex Colette, fabbrica di scarpe.

Sul posto sono giunti i mezzi dei vigili del fuoco di Legnano con i volontari di Inveruno e di Rho e la polizia locale di Parabiago. Al momento non risultato feriti e non ci sarebbero intossicati. L'incendo è stato segnalato da diverse persone residenti della zona del centro parabiaghese.

Secondo le prime sommarie informazioni, a bruciare sarebbe stato materiale plastico, ma anche scarti di lavorazione. Non si conosce la modalità di innesco visto che la fabbrica è dismessa da tempo.