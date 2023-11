Aule gelide e senza corrente. Studenti sulle barricate

Aule fredde e senza corrente: ennesimo lunedì di passione per migliaia di studenti delle scuole superiori di Parabiago. Un guasto che si trascina ormai da tempo e che sta causando forti disagi. Ancora una volta il problema è legato alla centralina che serve entrambi gli Istituti superiori: liceo Cavalleri ed Itet Maggiolini. Si tratta di un malfunzionamento dei trasformatori della centralina elettrica che si surriscaldano e per ragioni di sicurezza entrano in blocco. Sul posto deve intervenire l’addetto di città metropolitana che una volta sbloccati i trasformatori permette il ripristino della corrente. Sabato prossimo città Metropolitana manderà tecnici per valutare il guasto ma il problema potrebbe comunque ripresentarsi anche il prossimo lunedì. Le aule restano gelide quasi per l’intera giornata perché le pompe di calore entrano in funzione successivamente al ripristino della corrente elettrica e ci vogliono ore per avere una temperatura decente. In molti hanno protestato fuori dalla scuola. Gli studenti che sono poi entrati hanno trovato una situazione surreale: aule gelide e pochissimi compagni proprio per l’invivibilità delle classi stesse. Un disagio questo che era stato sollevato anche dal sindaco Raffaele Cucchi a città Metropolitana e allo stesso Sala. "La situazione della mancanza di corrente e la relativa mancanza di riscaldamento che si verifica ogni lunedì presso l’istituto Maggiolini, va risolta", ha ribadito oggi il primo cittadino. E ha sottolineato: "Ho già chiesto ufficialmente a Città Metropolitana di Milano di intervenire, ma i tempi sono più urgenti e questa mattina, dopo aver incontrato una delegazione di studenti, mi sono coordinato con il loro Preside e ho parlato con il gli uffici di Città Metropolitana per capire problematiche e tempistiche. Avremo aggiornamenti nel corso della giornata, cosa che ho condiviso con i ragazzi che ho incontrato". Lo scenario peggiore è che ogni lunedì il copione per liceo ed Itet Maggiolini potrebbe essere il medesimo se gli addetti di città Metropolitana non dovessero intervenire per tempo evitando il blocco che avviene ogni fine settimana. Altro problema: non ci sarebbero fondi necessari per ripristinare la cabina elettrica perché i trasformatori costano migliaia di euro e di fondi al momento non ce ne sono.