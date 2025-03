Media “Bramante“ nel mirino dei vandali

Ancora vandalismi ai danni delle scuole di Vigevano. Nella notte tra lunedì e martedì stavolta è toccato alla media “Bramante“ situata in via Valletta Fogliano. L’istituto era già finito nel mirino nella tarda primavera di due anni fa. L’altra notte ignoti sono entrati da una porta antipanico che forse non era stata chiusa in modo corretto, visto che non sono stati ritrovati segni di scasso. Una volta all’interno del plesso scolastico sono entrati in un’aula situata al primo piano e sulla lavagna hanno lasciato offese rivolte al personale scolastico e poi hanno imbrattato una cattedra.

Nel corso dei raid è stato danneggiato un murale, con un oggetto appuntito, forse un taglierino. L’accaduto è stato denunciato ai carabinieri che hanno avviato le indagini.

U.Z.