Parabiago, le chiese della città nel mirino dei vandali: distrutte le statue del presepe e imbrattati i portoni

Parabiago (Milano), 4 febbraio 2025 – Due episodi di danneggiamento di oggetti sacri, nella chiesa della frazione di Villastanza e del santuario al confine con Nerviano denominato della Madonna di Dio ’l sa, hanno caratterizzato gli ultimi giorni. Il primo episodio è avvenuto nella chiesa della Visitazione nella frazione parabiaghese, dove ignoti vandali si sono accaniti su tre statuette in ceramica della Natività ancora collocate nel presepe all’interno della chiesa, nella cappella della Madonna Addolorata.

La denuncia

I vandali, come riferito ai carabinieri dal parroco, don Giorgio Guidi, si sono accaniti sul volto delle tre statuette durante la passata settimana. Un paio d’anni fa la stessa chiesa era stata al centro di un episodio eclatante quando un uomo in evidente stato di alterazione psichica aveva appiccato il fuoco al presepe vicino all’altare.

Al santuario

Il secondo episodio riguarda, invece, il santuario di Madonna di Dio ’l sa: da giorni sembra essere diventato rifugio per una persona che, in sostanza, vive in una tenda collocata sotto il portico dell’edificio religioso. Il 55enne, di nazionalità italiana e senza fissa dimora, è stato denunciato per danneggiamento e imbrattamento perché responsabile d’aver imbrattato l’ingresso del luogo sacro con le proprie feci. Di fronte ai carabinieri l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità.