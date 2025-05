Festa alla Fondazione Moroni, nonna Maria ha compiuto 100 anni

Ancora una centenaria in città. La signora Maria Maso ha tagliato il traguardo dei cento anni di età. , il 18 maggio, ha compiuto 100 anni di età. I festeggiamenti, con i parenti e l’Amministrazione comunale, si sono svolti alla Fondazione Moroni. La sua storia è quella di una donna che ha affrontato la vita con determinazione. Nata in Veneto, si trasferì in Lombardia nel 1955. Dopo un periodo di difficoltà legate all’adattamento nella nuova regione, nel 1962 affrontò la perdita prematura del marito, rimanendo sola con due bambini, uno di soli sette anni e l’altro di cinque mesi. Nonostante le avversità dei primi anni Sessanta, periodo non facile per una giovane vedova, la donna non si arrese. Inizialmente trovò impiego come domestica in una famiglia, per poi essere assunta in Manifattura a Legnano. Le sorelle Silvia e Angela si trasferirono in Lombardia per darle sostegno. "Maria compie 100 anni, che grande traguardo - hanno detto i figli Lamberto e Pierangelo -. La vita non le ha fatto sconti, ma lei non ha mai mollato. Il suo carattere riservato e schivo non le ha impedito di avere amicizie e persone che le hanno voluto bene". S.V.