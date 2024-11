Panetto di droga ritrovato in un cespuglio

Circa 250 grammi di cocaina da tagliare non sono una modica quantità e tanto meno un pacchetto che si perde per strada: per questo è misterioso il ritrovamento dei carabinieri di Legnano che, intervenuti per una lite nella zona di piazza Mazzini, hanno trovato, celato da un cespuglio, un pacchetto con la droga. I militari del nucleo radiomobile hanno trovato in piazza un nordafricano di 29 anni completamente ubriaco, l’altro contendente si era allontanato. A quel punto, mentre erano in corso le operazioni di identificazione del giovane, hanno notato in una aiuola vicina un pacchetto sospetto, con un panetto di cocaina ancora da tagliare, 250 grammi che avrebbero permesso di ricavare circa 750 dosi per un valore di mercato che sfiora i 25 mila euro. P.G.