Legnano, palo della luce e semaforo abbattuti: scoperti i furbetti della strada

Legnano (Milano) – Un palo dell’illuminazione abbattuto e poi anche un semaforo e alcune indicazioni stradali ugualmente divelte: negli ultimi giorni sono stati numerosi i casi di danneggiamenti provocati da automobilisti che hanno provato poi a eclissarsi, ma la polizia locale è questa volta riuscita a identificare i due responsabili che, oltre a pagare la sanzione da oltre 300 euro, dovranno anche risarcire di tasca loro i danni provocati. Il primo caso riguarda un palo dell’illuminazione pubblica abbattuto ed elementi di segnaletica stradale divelti in via Papa Giovanni Paolo II; per questi danneggiamenti sono immediatamente partite le indagini per ricostruire l’accaduto e rimettere in sicurezza la sede stradale dopo di che, grazie all’analisi dei detriti rinvenuti sul luogo del sinistro, alla testimonianza di un cittadino e alla presenza della videosorveglianza, gli agenti della Polizia locale di Legnano sono stati in grado di individuare il responsabile. Si tratta di un trentenne di nazionalità italiana e residente a Legnano Il secondo danneggiamento è stato scoperto nello svolgimento dei controlli routinari del territorio: la pattuglia di Polizia locale ha scorto una palina semaforica divelta all’intersezione tra via Novara e via Sardegna, causata senza ombra di dubbio da un veicolo. Gli agenti, seguendo le tracce presenti in carreggiata e analizzando i detriti sono riusciti a individuare poche vie più avanti, il veicolo, presumibilmente responsabile del danneggiamento, parcheggiato senza conducente a bordo e vistosamente incidentato. Dalle successive indagini svolte con l’ausilio del Nucleo investigativo Falchi si è riusciti a individuare il responsabile; un sessantenne italiano, anche lui residente a Legnano. Le riparazioni delle infrastrutture danneggiate saranno addebitate ai responsabili, ai quali è stata comminata anche la sanzione prevista dal codice della strada di 302 euro: “Quando si verificano degli incidenti la prima preoccupazione va obbligatoriamente all’incolumità delle persone - ha sottolineato Anna Pavan, assessore alla Sicurezza e Benessere sociale -; una volta appurato questo, ci si deve occupare dei danni che possono aver subito le cose. E se, come in questo caso, i danneggiamenti riguardano elementi del patrimonio pubblico di particolare rilevanza come la segnaletica stradale, l’illuminazione o gli impianti semaforici, non si può transigere: chi li ha causati deve responsabilmente denunciare l’accaduto perché il bene è di tutti ed è utile a tutti”.