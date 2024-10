Rapina in villa a Legnano: anziani assaliti e rinchiusi nello sgabuzzino, svuotata la cassaforte

Legnano (Milano), 24 ottobre 2024 - Paura a Legnano in pieno giorno. Due rapinatori, con estrema determinazione e violenza, hanno teso un agguato a una coppia di anziani nella loro villa, ieri mercoledì 23 ottobre, poco dopo l’ora di pranzo.

I malviventi si erano nascosti nella rampa del garage, aspettando che i padroni di casa rientrassero. Appena l’80enne ha spento l'auto, è stato subito assalito. Poi la moglie, raggiunta dai rapinatori, è stata brutalmente derubata della collana che portava al collo. Sotto minaccia, l’anziano, terrorizzato e senza opporre resistenza, ha condotto i due in casa, dove i criminali si sono divisi i compiti: uno ha ripulito la cassaforte, l’altro ha rinchiuso i coniugi in uno sgabuzzino. Solo dopo la fuga dei rapinatori, le vittime sono riuscite a dare l'allarme.

Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti della Polizia di Stato di Legnano, che hanno affidato le vittime al personale sanitario. L’uomo, contuso e sotto shock, è stato trasportato in ospedale. La Scientifica ha condotto i rilievi del caso, mentre la Squadra Mobile di Milano è intervenuta per supportare le indagini. Il valore del bottino è ancora in fase di valutazione, mentre la caccia ai rapinatori è in pieno corso.