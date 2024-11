Sant’Erasmo svela il fantino per il Palio 2025

Legnano (Milano), 22 novembre 2011 – La contrada Sant’Erasmo ha ufficializzato il suo fantino per il Palio di Legnano 2025. Dopo aver montato Federico Arri lo scorso anno – ora passato alla contrada La Flora – la scelta è ricaduta su Valter Pusceddu, meglio conosciuto come Bighino.

Il nuovo arrivo è stato celebrato sabato scorso durante una cena conviviale che ha raccolto numerosi contradaioli.

“Valter Pusceddu incarna pienamente le qualità della nostra contrada: passione, dedizione e desiderio di vittoria”, ha dichiarato con entusiasmo il capitano Pietro Potestio.

Il curriculum

Bighino vanta un curriculum di tutto rispetto al Palio di Legnano: tre vittorie, due conquistate con La Flora (2005 e 2008) e una recente nel 2022 con San Magno.

Un palmarès che alimenta grandi aspettative tra le fila biancorosse. La contrada Sant’Erasmo, che detiene un totale di 13 vittorie al Palio, non trionfa dal 2014, anno in cui si impose con Giuseppe Zedde detto Gingillo in sella a Lecca Lecca. Ora, con Bighino al comando, i contradaioli sognano di tornare dal Mari col Crocione.