Palio Legnano, nuova reggenza per la contrada Sant'Erasmo: tutti i nomi

Legnano (Milano), 4 agosto 2023 - Un nuova reggenza per Sant'Erasmo. Alcune conferme ma soprattutto importanti e fresche novità nella contrada di via Canazza. A seguito dell’assemblea generale e sentito il parere positivo del Concilio di Contrada, arriva la composizione definitiva della reggenza della contrada Sant’Erasmo per l’annata paliesca 2023/2024.

Gran Priore Andrea Clementi; Capitano Fabio Meneghin; Castellana Marta Rimoldi; Gran Dama Marinella Zagato; Scudiero Yarin Moroni; Gonfaloniere Federico Ceruti e banda del Capitano Nicolas Castellotti. Spiccano le nuove nomine della Castellana, dello Scudiero e del Gonfaloniere. La scelta di Marta, Yarin e del Ceru non ha stupito nessuno in quel di via Canazza. Tutti e tre sono praticamente nati in contrada e a vario titolo hanno rivestito diversi ruoli negli anni.

Sempre presenti e pronti a dare una mano, il popolo del Corvo è certo che il loro contributo sarà fondamentale anche durante la loro reggenza, portando entusiasmo e novità in Contrada. Emozionante la bellissima sorpresa e il caloroso benvenuto che i giovani corvetti hanno riservato loro.