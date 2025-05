Il Palio di Legnano sul tetto di Milano: un aperitivo assieme a capitani, gran priori e castellane al 39° piano di Palazzo Lombardia

Legnano (Milano), 9 maggio 2025 – Un aperitivo con vista su Milano al 39° piano di Palazzo Lombardia ha fatto da cornice alla presentazione ufficiale del Palio di Legnano 2025. L’evento, in programma per domenica 25 maggio, celebrerà l’849° anniversario della storica battaglia del 1176 tra la Lega Lombarda e l’imperatore Federico Barbarossa a Legnano. A dare il benvenuto agli ospiti il Cda della Fondazione Palio al completo, a partire dal presidente Luca Roveda, accompagnato dal vice presidente Alberto Romanò e dai consiglieri Massimiliano Roveda, Giuseppe Scarpa e Francesca Mineo.

Questa sera al grattacielo della Regione c'era tutto il mondo del Palio

Orgoglio lombardo

“Ringrazio l’assessore regionale Massimo Sertori – ha esordito Luca Roveda – per l’opportunità straordinaria di averci accolto in questa prestigiosa sede. Oggi presentiamo il Palio di Legnano, e voglio ricordare che la festa della Regione Lombardia si celebra il 29 maggio. Questa data commemora la battaglia di Legnano del 1176 e questo legame ci onora e ci responsabilizza. Il Cda di Fondazione Palio sta lavorando con determinazione per costruire un'organizzazione sempre più solida, affidabile e proiettata al futuro. Vogliamo portare il Palio sempre più in alto, come dimostra questa serata resa possibile anche grazie all’impegno generoso e instancabile di Jody Testa. Ma il nostro impegno va oltre. Vogliamo che il Palio non sia solo un grande evento per chi già lo vive, ma che diventi anche una scoperta per chi ancora non lo conosce, un invito a entrare in un mondo fatto di valori, socialità, passione e impegno civile”.

Da sinistra, il presidente della Fondazione Palio Luca Roveda e il sindaco Lorenzo Radice

Fontana e il Palio

Prima di entrare nel vivo della serata, sono intervenuti i magistrati del Palio, e cioè il sindaco e supremo magistrato Lorenzo Radice, il gran maestro del Collegio dei capitani e delle contrade Raffaele Bonito e il presidente della Famiglia Legnanese Gianfranco Bononi. A rappresentare la Regione Lombardia l’assessore regionale al Turismo, Moda-Design, Marketing Territoriale e Grandi Eventi, Barbara Mazzali. “Porto oggi i saluti del presidente della Regione Attilio Fontana che proprio due anni fa era presente al Palio di Legnano, dove ha consegnato la Rosa Camuna, prestigiosa onorificenza lombarda, a Fondazione Palio, a testimonianza dell’importanza di questo tradizionale evento”, ha esordito l’assessore Mazzali.

Tradizione e identità

"Il Palio di Legnano è un viaggio emozionante dentro la nostra storia – ha proseguito Mazzali –. Da oltre 80 anni affascina e incanta migliaia di spettatori, trasformando ogni anno l’ultima domenica di maggio Legnano in un teatro a cielo aperto, dove la memoria collettiva si fonde con lo spettacolo. Sfilate in costume, cavalli lanciati al galoppo, armature scintillanti e scenografie suggestive rendono il Palio un’esperienza unica che affascina grandi e piccoli. È un evento che unisce tradizione, identità e spirito di comunità attirando turisti da tutta Italia e oltre”.

Il Peso dell’edizione 2025 è stato realizzato, con il contributo della Fondazione Gatta Trinchieri, da Pooneh Rajabdoust Golsefidi, giovane studentessa iraniana del 1995

La presentazione del Peso

Il Peso, realizzato in argento, materiale nobile che conferisce prestigio e solennità al riconoscimento, viene consegnato al vincitore del Palio e trae il proprio nome dal suo peso: 1.176 grammi, aspetto simbolico che richiama l’anno della battaglia. Il Peso dell’edizione 2025 è stato realizzato, con il contributo della Fondazione Gatta Trinchieri, da Pooneh Rajabdoust Golsefidi, giovane studentessa iraniana del 1995. L’opera, realizzata in parte in argento e in parte in ceramica bianca smaltata con dettagli dorati, è concepita come un pugnale stilizzato e non affilato dalla forma umana maschile, che si inserisce in un fodero modellato come una figura femminile capovolta.

Il Palio di Legnano alla conquista di Milano

“Sono orgoglioso della collaborazione con l’Accademia di Brera – ha sottolineato il cavaliere del Carroccio, Andrea Monaci – ma anche con la Fondazione Gatta Trinchieri, presieduta da Norberto Albertalli. Grazie alla borsa di studio elargita a Pooneh Rajabdoust Golsefidi, abbiamo avuto l’opportunità di valorizzare il talento di una giovane promessa nel mondo dell’arte”.

La presentazione delle reggenze

Durante la serata sono state presentate le reggenze delle otto contrade. In ordine di sfilata sono state quindi chiamate le reggenze di San Martino, Sant’Ambrogio, San Domenico, San Bernardino, La Flora, San Magno, Sant’Erasmo, Legnarello. "Un sincero ringraziamento a tutti nostri partner – ha sottolineato il presidente Roveda a nome di tutto il Cda di Fondazione Palio –, che rendono possibile tutto questo”. Fra questi ci sono Banco Bpm – “da sempre vicino al nostro Palio” – e Fnm (Ferrovie Nord Milano”), nuovo sponsor che si aggiunge da quest’anno. E a salutare la platea e il mondo del Palio c’era proprio il presidente di Fnm Andrea Gibelli: “Fnm è da sempre attenta alle tradizioni del territorio ed è fiera di essere oggi vicina anche al mondo del Palio”.