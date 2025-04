Pista e scenografia di gara. Iniziati i lavori allo stadio Mari

Sono iniziati i lavori allo stadio Giovanni Mari per la trasformazione dell’impianto nel tradizionale campo del Palio. Le prime operazioni hanno riguardato il tracciamento della pista, a cui seguiranno la posa dello steccato e, già nel corso della settimana, la stesura della sabbia. Gli interventi sono coordinati dal cavaliere del Carroccio Andrea Monaci. Tra le ditte impegnate, anche la legnanese Garantola. Nel frattempo, sempre nella stessa giornata, è cominciato l’allestimento della scenografia per l’ingresso di fantini e cavalli. Verrà posizionata accanto a quella nuova, attesa con particolare curiosità: raffigura un castello medievale, sul quale torneranno a sistemarsi i capitani per osservare dall’alto le fasi della mossa.

Legnano si prepara così al gran finale del Palio: domenica 25 maggio andrà in scena la giornata conclusiva della manifestazione, simbolo della tradizione cittadina. Una domenica che si preannuncia carica di emozioni, storia e appartenenza, con eventi capaci di coinvolgere tutta la comunità e di attrarre appassionati da ogni parte del territorio.

Il momento centrale della giornata sarà la sfilata storica, che prenderà il via da piazza Carroccio alle 14:30, con oltre mille figuranti in abiti ispirati al XII secolo. Tra i protagonisti ci saranno il Carroccio trainato da sei buoi bianchi e la Compagnia della Morte guidata dall’eroico Alberto da Giussano. Un corteo spettacolare che rievoca con fedeltà la memoria della Battaglia di Legnano del 1176, simbolo di libertà e resistenza. Successivamente, l’evento si sposterà allo stadio Giovanni Mari, dove si svolgerà il Carosello storico delle otto Contrade, gli onori al Carroccio, la carica della Compagnia della Morte e infine il Palio, l’attesissima corsa che decreterà la Contrada vincitrice dell’edizione 2025.

La giornata si aprirà al mattino in piazza San Magno, con la Santa Messa sul Carroccio, l’investitura religiosa dei Capitani del Palio e la benedizione dei cavalli e dei fantini. Nel pomeriggio, la partenza della sfilata storica sarà seguita dall’ingresso delle Contrade allo stadio Mari, per il momento più atteso: la corsa del Palio. Legnano si appresta dunque a celebrare le sue radici e il senso profondo di una tradizione che ogni anno si rinnova tra passione, orgoglio e spirito di comunità.

Christian Sormani