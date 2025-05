Palio Legnano 2025, tutti i fantini scelti dalle contrade per domenica 25 maggio

Legnano (Milano), 6 maggio 2025 - Tutto è pronto per il Palio di Legnano 2025, in programma domenica 25 maggio, e il clima nella città del Carroccio comincia già a scaldarsi. Le accoppiate sono state definite, i fantini scelti, e l’aria che si respira è quella delle grandi occasioni.

A dirigere le fasi più delicate della corsa sarà Andrea Clamassi, nominato Mossiere del Palio, mentre il 23 maggio per il 40° Memorial Luigi Favari – la tradizionale “Provaccia” – sarà Gennaro Milone ad abbassare il canapo.

Un momento della Traslazione

Ma ecco le ultime novità dalle contrade a meno di tre settimane dal grande evento:

Questo Palio si preannuncia particolarmente interessante, anche per alcuni ritorni e scelte che fanno discutere. Su tutte, spicca il rientro in piazza dopo la squalifica di Valter Pusceddu, detto Bighino, scelto da Sant’Erasmo. A volerlo fortemente è stato il nuovo Capitano Pietro Potestio, che ha affiancato alla sua monta principale anche il giovane Silvano Mulas per la Provaccia.

“Ho iniziato questo percorso puntando al massimo – ha spiegato Protestio – e Valter ha dimostrato fin da subito di essere un grande professionista, un atleta vero, intelligente e appassionato. Con Silvano, invece, si sta costruendo qualcosa di altrettanto solido. Sono molto soddisfatto".

Anche San Domenico ha scelto di puntare in alto, chiamando a difendere i suoi colori Francesco Caria, fantino reduce da successi nei Palii di Fucecchio e Ferrara. Una scelta inevitabile per il Capitano Alessandro Furlan: “Francesco ha esperienza, è un grande allenatore e ha mostrato subito determinazione e voglia di far bene. Per la Provaccia, invece, abbiamo scelto Alessandro Cersosimo, ragazzo in grande crescita e con la giusta umiltà per fare il salto di qualità”.

San Martino conferma la fiducia a Carlo Sanna, detto Brighante, mentre nella Provaccia tornerà in pista Giovanni Puddu.

Il Capitano Ciaba ha motivato così la riconferma: "Giovanni è un ragazzo rispettoso, serio, esplosivo. Si è subito integrato nella contrada, dimostrando fedeltà e spirito di sacrificio. Per noi, che teniamo molto al Memorial Favari dedicato a Luigi Favari, ex Gran Priore e padre dell’attuale, è la persona giusta per onorare al meglio questa corsa”.

La Flora ha scelto Federico Arri per il Palio, mentre per la Provaccia rientra a Legnano Alessio Giannetti, voluto dal Capitano Vincenzo De Milato. San Magno conferma la solidità della sua linea, puntando ancora su Dino Pes per il Palio e Nicolò Farnetani per la Provaccia. Scelte chiare, che denotano continuità.

San Bernardino rilancia su Gavino Sanna, uno dei più accreditati del panorama attuale, e per la Provaccia scommette su Gabriele Puligheddu, giovane in cerca di affermazione.

Anche Sant’Ambrogio ha deciso di non cambiare troppo, con Giuseppe Zedde, detto Gingillo, come monte principale, e Antonio Mula per il Memorial.

Legnarello sembra dormire sonni tranquilli con la sicurezza di Antonio Siri in sella e la fiducia rinnovata a Miscel Putzu per la Provaccia. Il Capitano Diego Tomalino è convinto della forma e della determinazione del suo fantino, che quest’anno appare più motivato che mai. A questo punto, tutto è pronto. Le rivalità tra contrade si intrecciano con strategie e scommesse Paliesche, in un mix di passione, tradizione e sport. E anche se non si parla dei cavalli – non essendo anglo-arabi – è chiaro che saranno proprio loro, come sempre, a fare la differenza in piazza. L’appuntamento è fissato: il 23 maggio per la Provaccia, il 25 maggio per il Palio. Legnano è già in fermento.