Legnarello vince il Palio di Legnano 2024, tafferugli fra contradaioli e forze dell’ordine

Legnarello vince il Palio di Legnano 2024. La contrada giallorossa bissa il successo dell'anno scorso con lo stesso fantino e il medesimo cavallo: Antonio Siri, detto Amsicora, insieme a Woody Woodpecker regala una storica doppietta alla contrada del Sole.

Legnarello vince il Palio di Legnano 2024

Grande corsa sulla pista in sabbia dello stadio Giovanni Mari, tafferugli fra contradaioli e fra contradaioli e forze dell'ordine a margine. Il primo scontro, quello fra alcuni contradaioli di Legnarello e i carabinieri, è avvenuto subito dopo la vittoria proprio dei giallorossi. E' tradizione che si svolga l'invasione di campo da parte del popolo vincitore, ma tutto deve essere svolto nella piena sicurezza. L'entusiasmo e la voglia di "saltare in pista" da una parte e l'obbligo di far rispettare le norme di sicurezza dall'altro: queste due fazioni si sono letteralmente scontrate, nel senso che alcuni contradaioli hanno preteso di sfondare il muro delle forze dell'ordine. Le quali non li hanno fatti passare. Ne è nato così un alterco, con anche qualche colpo sferrato fra i protagonisti. Per fortuna nulla di grave.

Quella del 2024 è la prima edizione del Palio di Legnano nella quale carabinieri e personale della security vengono schierati per impedire agli spettatori di sostare davanti alla rete del campo durante le batterie della corsa ippica. Questa soluzione non ha però impedito ad alcuni contradaioli di scavalcare la suddetta rete.

Altri lievi scontri, tutti comunque senza conseguenze pesanti, sono andati in scena fra i contradaioli di San Domenico e di Sant'Erasmo - contrade nemiche da tempo immemore - al termine della finale. Finale nella quale la contrada biancoazzurra era presente, quella biancoverde invece è stata eliminata in batteria.