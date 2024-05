Palio di Legnano 2024, la Messa sul Carroccio: piazza San Magno gremita

Legnano (Milano), 26 maggio 2024 – Il tanto atteso giorno è arrivato. Oggi va in scena il Palio di Legnano 2024, nel centenario della città. Era il 5 ottobre 1924 e la festa si stava svolgendo alla presenza dell’allora presidente del consiglio Benito Mussolini che durante l’inaugurazione della nuova sede della scuola professionale operaia Antonio Bernocchi, aveva poi dato lettura del dispositivo che avrebbe cambiato per sempre lo status di Legnano, facendola passare da paese a città.

In mattinata la Santa Messa sul Carroccio con la benedizione di cavalli e fantini pronti a correre allo stadio G. Mari. Ma l’atmosfera vibrerà di emozioni a partire dalle 14.30, con la partenza della suggestiva sfilata storica. Poi, lo Stadio “G. Mari” sarà il palcoscenico del Carosello storico delle otto Contrade, un’occasione unica per immergersi nella storia e nell’identità delle diverse comunità legnanesi. La giornata culminerà con gli Onori al Carroccio, la spettacolare Carica della Compagnia della Morte e il Palio, momenti clou che celebrano la tradizione e l’orgoglio della città.

La giornata è iniziata alle 10, in piazza San Magno, pieno centro cittadino, dove è stata celebrata la Santa Messa sul Carroccio. Tantissime le persone che hanno riempito la piazza. Monsignor Cairati ha voluto ricordare la valenza simbolica di grande attualità della rievocazione del Palio di Legnano con i suoi valori di leale amicizia civica.

A seguire, si è tenuta l’Investitura religiosa dei Capitani del Palio e dalle benedizione dei cavalli e dei fantini che correranno il Palio.

La sfilata storica parte da piazza Carroccio alle 14. Oltre 1000 figuranti in abiti che riproducono fedelmente gli originali del XII secolo. Della sfilata fanno parte anche il Carroccio, trainato da sei buoi bianchi e la Compagnia della Morte, guidata dal leggendario Alberto da Giussano, che rappresenta il gruppo di armati che nella Battaglia del 29 maggio 1176 difesero strenuamente il Carroccio.

Nel pomeriggio a partire dalle 13 fino alla fine della manifestazione per consentire lo svolgimento della sfilata storica, verranno chiuse al traffico: via Milano, via Guerciotti, via R.Cuttica, via Bissolati, via Dell’Acqua, via Diaz, piazza Carroccio, via Gilardelli, largo Tosi, piazza IV Novembre, corso Italia, sottopasso Centrale, piazza del Popolo, via Como, via Venegoni, dall’incrocio di via S Bernardino per tutta via XX Settembre, via Puccini fino all’ingresso dello stadio Mari, di conseguenza saranno chiuse al traffico anche le vie adiacenti al percorso indicato.

Per l’intera giornata saranno chiuse al traffico anche le vie dove hanno sede i manieri: Via Milano, da via S.Caterina a corso Sempione; via Berchet, da via Verri a via Milano; via D.Alighieri, da corso Sempione a piazza del Redentore; via dei Mille; via Bixio; via Somalia; via M. delle Grazie, da via Cottolengo a via Solferino; Cascina Mazzafame.

Dopo aver percorso le principali strade del centro di Legnano, la sfilata storic a approderà allo stadio G.Mari. Quì, onori al Carroccio e carica della Compagnia della Morte.

A dare la mossa sarà Renato Bircolotti. Il fantino Giosué Carboni difenderà i colori de La Flora, Antonio Siri Legnarello, Gavino Sanna San Bernardino, Silvano Mulas San Domenico, Dino Pes San Magno, Carlo Sanna San Martino, Giuseppe Zedde Sant’Ambrogio e Federico Arri Sant’Erasmo.

Dalle 10 al parco Falcone e Borsellino ci sarà la prima festa medievale del Palio di Legnano: bancarelle medievali, villaggio con capanne delle arti e mestieri del Medioevo, animazioni e battaglie medioevali per bambini (alle 11, 15 e 17) con rievocazione in costume della battaglia di Legnano; ad ogni bambino partecipante in omaggio un cono gelato. Dalle 15 alle 18., anche giochi e laboratori creativi gratuiti di Neutalia per sensibilizzare sulla sostenibilità ambientale. Maxischermo per seguire il Palio in diretta: dalle 13 filmati d’epoca, tavola rotonda e interviste pre sfilata; dalle 14.30 interviste e immagini della sfilata; dalle 15.30 diretta dal campo per sfilata e corsa.