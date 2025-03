Ottant’anni. Società ciclistica in festa

Un compleanno importante che vuole coinvolgere l’intero paese: gli 80 anni della Società ciclistica rescaldinese. Un tuffo nel passato, uno sguardo al presente e uno al futuro. Non solo gli appassionati delle due ruote sono chiamati a partecipare agli eventi in calendario ma tutti i cittadini, perché potranno sentirsi parte di una comunità. I momenti proposti si apriranno sabato alle 10.30 nell’Auditorium di via Matteotti 3, con l’inaugurazione di una mostra fotografica, la presentazione degli atleti che gareggeranno nella prossima stagione e delle corse che saranno disputate nel 2025. Il presidente Osvaldo Forlani afferma: "Questo è un anno speciale perché ricorrono gli 80 anni di fondazione della Società e per l’occasione abbiamo pensato a una mostra fotografica con immagini inedite delle gare e delle vittorie dei portacolori della Rescaldinese, che rappresenta anche uno spaccato della storia locale. Infatti tante sono le persone, i corridori e le aziende che hanno contribuito al successo della Ciclistica in questi otto decenni, e li vorremmo tutti ricordare e ringraziare. Ma oltre alla mostra fotografica sarà distribuita anche una monografia che attraverso documenti e immagini ripercorre questi anni, gli eventi più significativi e le vittorie indimenticabili della Società ciclistica rescaldinese".

All’incontro di sabato sono stati invitati i corridori di oggi e ieri che hanno gareggiato per i colori biancoblù, ma anche campioni del ciclismo: un appuntamento imperdibile per un autografo o un selfie. La mostra sarà allestita all’ingresso dell’Auditorium e sarà visitabile sabato e domenica. Da lunedì verrà trasferita al Centro commerciale, via Palmiro Togliatti 1.

S.V.