Ossona, tossicodipendente entra nel bar armato di coltello e tenta la rapina

Ossona (Milano), 28 luglio 2024 – L’aperitivo è stato servito assieme a una spruzzata di panico, sabato pomeriggio al bar Red Rats di piazza Litta Modignani a Ossona. È successo tutto all’improvviso intorno alle sei, quando un ragazzo classe 1991, con vecchi e continui problemi di tossicodipendenza, è entrato nel locale armato con un coltello e ha minacciato i presenti per farsi consegnare del denaro. In quel momento c’erano diversi avventori e la madre ottantenne del proprietario, che per lo spavento si è sentita male ed è svenuta. Il titolare del locale, arrivato in quell’istante, ha cercato assieme a un ragazzo che si trovava al bancone di fermarlo e disarmarlo. Nella colluttazione, il proprietario è stato sfiorato dalla lama ed è rimasto lievemente ferito. Il giovane alla fine è scappato, ma è tornato qualche minuto dopo e, per “rappresaglia”, armato di uno dei cestini presenti nella piazza, ha infranto la vetrina del locale. Sul posto sono arrivate un paio di ambulanze.

Non è la prima volta che il trentenne, figura turbolenta e quindi conosciuta in paese, si rende protagonista di fatti del genere. Lo scorso inverno aveva già preso di mira un altro esercizio pubblico, lo Small Pub di via Patrioti, con le stesse intenzioni. Piccola variazione sul tema, questa volta armato di una pistola giocattolo e con la faccia nascosta da un passamontagna. La titolare del locale, con una buona dose di coraggio, era riuscita a farlo scappare brandendo nientemeno che una scopa.