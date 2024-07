Lago di Como, si gettano sull’auto in corsa per fermarla e tirano fuori i coltelli: “Vi sgozziamo”. Rapinati quattro turisti Serata da incubo per un gruppo di amici olandesi in vacanza nella zona di Garlate, assaliti da due banditi che li hanno tirati fuori a forza dall’abitacolo: tutto per 100 euro