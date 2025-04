Ospedale di Luino, il Pronto soccorso torna operativo

Luino (Varese) – Oggi saranno di nuovo pienamente operativi la Radiologia e il pronto soccorso dell’ospedale di Luino. Lo stop dell’attività è stata la conseguenza del principio di incendio che nel primo pomeriggio di mercoledì ha danneggiato una sottocentrale termica che serve una parte della struttura sanitaria luinese. Effettuate tutte le verifiche necessarie i tecnici si sono messi subito al lavoro per riparare i danni consentendo il rapido ripristino delle funzionalità compromesse. Secondo quanto ha comunicato l’Asst Sette Laghi la situazione oggi tornerà completamente alla normalità dopo due giorni di disagi. In particolare l’acqua calda e fredda sanitaria nei piani già da ieri sera è stata riprisstinata mentre entro oggi, ha fatto sapere l’azienda sanitaria: "Sarà completato il trasferimento dei pazienti del reparto di Medicina generale nella sede originaria della degenza, al primo piano del Padiglione centrale".

Anche il blocco operatorio, interessato dalla mancanza di acqua calda e fredda sanitaria può, quindi, rientrare in funzione: da lunedì tornerà ad ospitare gli interventi chirurgici programmati. Per quanto riguarda la Radiologia ieri si stavano concludendo gli interventi sui dispositivi di ripresa ed espulsione dell’aria, così da garantire, nella giornata di oggi, la piena operatività sia della Radiologia, sia del Pronto Soccorso. "Un sentito ringraziamento va ai nostri operatori, sanitari e soprattutto tecnici, per il lavoro svolto, - ha detto il direttore generale dell’Asst Sette Laghi Giuseppe Micale - che ha consentito in tempi rapidissimi la ripresa di tutte le attività". L’allarme era scattato nel primo pomeriggio di mercoledì, un principio di incendio (l’ipotesi è di un corto circuito), stava interessando il locale della sottocentrale termica. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato il propagarsi delle fiamme ma l’ospedale ha dovuto fare i conti con alcuni danni che nel giro di due giorni sono stati riparati e oggi anche il Pronto soccorso sarà operativo.