A Legnano un gioiello da salvare: tempo di restauro per l’organo del 1542

Legnano (Milano) – L’organo della Basilica di San Magno ha lasciato la sua “casa” per sottoporsi a un importante lifting. Era stato monsignor Angelo Cairati ad annunciare domenica scorsa l’imminente spostamento dell’organo e infatti, mercoledì, sono stati gli esperti della “Mascioni” di Azzio, in provincia di Varese, a presentarsi in piazza san Magno per smontare l’organo e trasferirlo nella loro sede per i lavori. L’organo, originario del 1542, era stato realizzato dalla famiglia Antegnati, famosi creatori d’organo di origine cremonese.

È stato più volte modificato con interventi dei Carrera nell’800 e di Giorgio Moroni nel ‘900. L’organo occupa lo spazio sopra l’ingresso principale ed è sorretto da una cantoria di noce dipinto a tempera, color avorio, che riprende le decorazioni della cupola e dell’atrio della chiesa, opera di Gersam Turri. L’organo è valutato di qualità eccellente per la dolcezza e la sonorità degli accordi. I lavori di restauro del prezioso manufatto sono stati finanziati grazie a una donazione specifica di privati e attraverso il fondo dell’8 per mille della Chiesa cattolica riservato ai beni artistici. L’incarico è stato conferito a un’azienda all’altezza del compito: la Mascioni di Azzio, infatti, ha una lunga tradizione che si appoggia sull’esperienza di sei generazioni che si sono alternate in quasi due secoli di attività.

La storia della “fabbrica d’organi Mascioni”, infatti, è strettamente legata al lavoro ed alla vita dell’omonima famiglia: “Dopo la soppressione napoleonica degli ordini religiosi (1803) - è il primo atto della storia dell’azienda -, due fratelli, Padre Pasquale e Giuseppe Mascioni, Conventuali, tornano nella loro patria, Cuvio, in Valcuvia. Entusiasti e conoscitori della musica, consigliano ad un loro giovane nipote, Giacomo, di dedicarsi all’arte organaria. Questi, dopo un periodo di formazione musicale a Varese e di apprendistato presso gli organari Chiesa, apre a Comacchio di Cuvio la “Fabbrica d’organi Mascioni: è l’anno 1829”.