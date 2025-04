Femminicidio a Samarate: donna di 55 anni uccisa a coltellate dal marito, i carabinieri lo bloccano col taser

Samarate (Varese), 16 gennaio 2025 – Uccisa a coltellate dal marito. Ennesimo femminicidio nel tardo pomeriggio di oggi, alle 18,45 circa, a Samarate, in provincia di Varese: vittima una donna di 55 anni, colpita con diversi fendenti dal coniuge nel cortile condominiale della palazzina di via San Giovanni Bosco dove la coppia risiedeva.

La donna è stata aggredita dall’uomo mentre stava scendendo dall’auto – erano presenti in quel momento anche i genitori di lei –: le coltellate non le hanno lasciato scampo. Quando sono arrivati i soccorsi allertati dai vicini era ormai agonizzante: è stata subito condotta all’ospedale di Legnano dov’è poi deceduta.

I carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio e del reparto operativo di Varese hanno poi bloccato col taser l’uomo in via Torino e lo hanno portato in ospedale.