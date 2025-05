Cinquecento utenti in 19 mesi. Il bilancio del progetto di aiuto contro la fragilità economica

Dall’ottobre 2023 il progetto ha intercettato oltre 500 persone in situazione di fragilità economica, offrendo supporto diretto a più di 150 di loro. In occasione dell’evento pubblico “Comunità: legami che generano cura“, ospitato nell’ex Convento dell’Annunciata, i referenti di “300+1“ hanno presentato i risultati del progetto nato nell’ambito della linea di azione “Co-progettazione territoriale“ e sostenuto da Fondazione Cariplo, Fondazione Peppino Vismara e Fondo di Beneficenza di Intesa San Paolo. A promuoverlo una rete ampia guidata da Albatros Cooperativa Sociale, Fondazione Comunitaria Ticino Olona e ventidue realtà territoriali tra enti pubblici, organizzazioni del Terzo settore e gruppi di volontariato attivi nell’Abbiatense, Alto Milanese e Magentino.

Ecco alcuni numeri che raccontano l’impatto del progetto: 50 persone accompagnate in percorsi di orientamento e ricerca del lavoro; 12 tirocinii lavorativi avviati; 20 utenti che hanno preso parte ad attività di educazione finanziaria; 25 microprestiti a tasso zero erogati per dare un aiuto immediato e responsabile; 5 contributi a fondo perduto destinati a situazioni di particolare urgenza; 28 fragili che hanno seguito percorsi brevi di supporto psicologico; 5 coinvolti in percorsi educativi personalizzati; 3 corsi di formazione professionale cui hanno partecipato in 13; 6 percorsi formativi rivolti a volontari sui temi dell’educazione finanziaria, del lavoro e del colloquio educativo; oltre 30 volontari coinvolti nelle attività di prossimità; una campagna di raccolta fondi a sostegno della continuità del progetto. "Il cuore del progetto è la creazione di luoghi di prossimità: spazi aperti alla cittadinanza, dove sia possibile intercettare bisogni spesso invisibili e costruire risposte coordinate con i servizi già presenti sul territorio – ha spiegato Daniele Casini, vicepresidente di Albatros e responsabile del progetto – Ma l’eredità più importante che vogliamo lasciare è un contributo concreto alla costruzione di una rete solida e duratura, capace di prendersi cura delle persone in difficoltà anche al termine del progetto".

Paolo Girotti