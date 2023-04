Odissea campus a Beata Giuliana Palaginnastica, ecco l’ultimo treno

di Rosella Formenti

La prudenza è d’obbligo visti i precedenti che riguardano il progetto del campus sportivo nel rione di Beata Giuliana che avrebbe dovuto cancellare "la vergogna" del Palaghiaccio mai completato dando alla città un polo d’eccellenza, progetto che per vicissitudini varie, tra false fiudeiussioni da parte di operatori privati e ricorsi al Tar, mai è decollato. L’amministrazione comunale, decisa ad evitare errori del passato e soprattutto a rilanciare l’area su cui sorge lo "scheletro" del palaghiaccio, progetto nel 2007 sostenuto dalla Provincia di Varese con la firma di una convenzione con il comune, ma fin dall’inizio catalizzatore di critiche e polemiche, sembra aver preso la strada giusta. Questa potrebbe essere la volta buona per un intervento che intende realizzare prima di tutto il nuovo Palaginnastica, atteso dalla Società Pro Patria Ginnastica (i cui atleti sono costretti ad allenarsi nello scantinato del Palariosto) con spazi per altri sport, dal basket al volley. Alla mezzanotte del 6 aprile (scadenza per le offerte) sono arrivate sei buste da parte di operatori con le offerte per aggiudicarsi l’opera, un intervento da 9,2 milioni di euro, di cui 3 milioni fondi del Pnrr. Palazzo Gilardoni, dopo che è andato deserto il bando originario di gara, si è affidato alla procedura negoziata per sbloccare la situazione quindi a giorni sarà convocata la commissione giudicatrice che aprirà le buste e valuterà le proposte sulla base del criterio dell’offerta più vantaggiosa dal punto di vista del rapporto qualitàprezzo. Prudenza dunque è la parola d’ordine per evitare facili entusiasmi a cui in passato non è seguito nulla di concreto, lasciando a "svettare" malinconicamente l’ex Palaghiaccio, mai completato. Tra qualche giorno l’apertura delle buste: che la scelta sia finalmente quella giusta.