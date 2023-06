Nuovo sopralluogo per riportare a riva la barca naufragata

Un nuovo sopralluogo ieri mattina da parte dei tecnici nel tratto di lago di fronte a Lisanza, dove si trova ancora il relitto del "Good…uria", l’imbarcazione naufragata nella serata di domenica 28 maggio, una tragedia con 4 vittime. Sulla barca dello skipper Claudio Carminati c’erano 21 agenti segreti, 13 israeliani e 8 italiani, a perdere la vita l’ex agente del Mossad Shimoni Erez, due agenti dell’Intelligence italiana Claudio Alonzi e Tiziana Barnobi, la moglie di Carminati, Anya Bozhkova, di origine russa, da molti anni in Italia.

L’intervento per portare a riva il natante si sta rivelando molto complesso, fondamentale non alterarne le condizioni per non compromettere gli accertamenti a cui sarà sottoposto e i cui risultati saranno importanti per le indagini, coordinate dalla Procura di Busto Arsizio, per capire che cosa sia accaduto alla barca che veniva noleggiata per giri sul lago nella serata del 28 maggio quando un evento temporalesco molto violento si è abbattuto sulla zona. Sulle operazioni di recupero resta il massimo riserbo, probabilmente per riportare a riva il relitto si dovrà utilizzare una maxi gru da far arrivare sul posto. R.F.