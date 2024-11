Nuovo Eurospin, avanti con i lavori

Un altro supermercato a Inveruno. In questi giorni sono ripresi i lavori per la costruzione dell’Eurospin e della rotonda tra via Garibaldi e via Legnano, lungo la Strada Provinciale. Questo snodo, spesso teatro di incidenti e congestioni, sarà riqualificato con l’obiettivo di migliorare la viabilità e la sicurezza. I cantieri, avviati mercoledì scorso, stanno procedendo a ritmo serrato, con una conclusione prevista entro appena sei mesi. Il supermercato sorgerà nel 2025 sull’area precedentemente occupata dall’ex fabbricato della Siderurgica Inverunese, una struttura dismessa che è stata completamente demolita per far spazio al nuovo complesso. L’area, circa 10mila metri quadri, vedrà il nuovo edificio occupare una porzione di 3.300 metri quadrati, lasciando il resto a parcheggi e verde. Il nuovo Eurospin sarà posizionato con la facciata principale rivolta verso corso Italia, in modo da garantire un accesso agevole ai parcheggi pubblici.

Per ridurre l’impatto visivo e armonizzare il complesso con il paesaggio circostante, sul lato est sarà realizzata una barriera di arbusti. Accanto al supermercato, la costruzione della rotonda rappresenta una delle opere più attese per fluidificare il traffico e ridurre il rischio di incidenti, che negli anni hanno interessato l’incrocio tra via Garibaldi e via Legnano. Il progetto segna un passo importante per il miglioramento della viabilità e per la riqualificazione urbana, promettendo benefici logistici e più sicurezza per automobilisti e pedoni. Ch.S.