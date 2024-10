Nuovi contatori del gas a Legnano: “È gratuito, non aprite la porta a chi chiede soldi”

Legnano (Milano) – Se chiedono soldi, non fateli entrare: si tratta di impostori e non di tecnici. Riprende sul territorio di Legnano la sostituzione di tutti i vecchi contatori e Aemme linea distribuzione, che ha incaricato un’azienda specializzata per portare a termine questo compito, non ha potuto fare altro che avvertire gli utenti delle modalità con cui avverrà l’operazione anche perché proprio il trucco del falso tecnico del gas è quello più utilizzato dai truffatori per entrare nelle abitazioni dei legnanesi. Come spiegato dai portavoce di Ald, al posto dei contatori ormai datati saranno installati quelli di ultima generazione, dotati di funzioni come la telelettura e la tele gestione: un’attività che risponde a una precisa delibera con la quale Arera (l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) ha fissato le nuove regole per l’installazione e la messa in opera dei contatori smart meter da parte dei distributori di rete.

“Sostituire i vecchi contatori è importante non solo per adeguarsi alla normativa di Arera – spiegano i portavoce di Ald - , ma anche perché i nuovi sistemi di smart metering presentano numerosi vantaggi, fra i quali la riduzione dei costi legati alle letture (possono infatti essere letti a distanza e in modo automatico) e una migliore individuazione delle perdite tecniche e commerciali”.

In totale saranno 8mila i contatori sostituiti in questa nuova tranche d’intervento che partirà nei prossimi giorni ad opera di AV Studio, l’azienda che si è aggiudicata l’appalto dei lavori e che, per conto di Aemme Linea Distribuzione, sta già contattando i cittadini mediante affissione degli avvisi, dove viene indicata la data e la fascia oraria (mattutina o pomeridiana), di quando sarà effettuata la sostituzione del contatore.

I costi dell’operazione sono totalmente a carico di Aemme Linea Distribuzione, società del Gruppo Amga: “Nessun contributo economico è dovuto, da parte dei cittadini - spiegano ancora dalla sede di via per Busto Arsizio dell’azienda per evitare malintesi -. Andrà, pertanto, riconosciuta come totalmente estraneo all’operazione qualsiasi soggetto che dovesse presentarsi agli utenti esigendo, per l’attività di sostituzione, un corrispettivo in denaro oppure di visionare l’ultima bolletta, piuttosto che di accedere ai vari locali dell’abitazione per rilevare la presenza di eventuali fughe di gas”.