Sabbioneta, contattava correntisti e li convinceva e effettuare bonifici a una banca spagnola: truffatore scoperto e denunciato

Sabbioneta (Mantova), 2 ottobre 2024 – Inviava sms fingendo di lavorare per conto di un istituto bancario e truffava ignari titolari di conto corrente convincendoli ad effettuare operazioni. Per questo i carabinieri di Sabbioneta, nel Mantovano, hanno denunciato per truffa un uomo di 55 anni. Le indagini sono scattate a seguito della denuncia-querela sporta da un 40nne che ha consentito ai militari di ricostruire la condotta posta in essere dall’autore del reato. L'uomo aveva inviato un sms sul cellulare della vittima, fingendo di operare per conto di una banca, informandolo che l'istituto aveva autorizzato un bonifico di circa 1.500 euro; il 40enne, quindi, ha contattato la banca al numero di telefono indicato nel messaggio, ricevendo la risposta di un operatore che lo informava del fatto che erano stati effettuati due bonifici bancari di pari importo a favore di un conto corrente acceso presso una banca in Spagna. Per disconoscere quelle operazioni, è stato quindi invitato a compiere alcune operazioni bancarie, guidato telefonicamente, con l'utilizzo di bonifici istantanei.

Un sms di troppo e sospetto

Mentre stava per compiere il terzo bonifico, però, ha ricevuto un nuovo sms che lo informava del fatto che l'operazione era stata bloccata. Al che il 40enne ha riferito l'accaduto al finto operatore bancario, il quale gli ha detto di dover chiudere la telefonata per poter effettuare degli accertamenti. Nel frattempo non è più riuscito a effettuare operazioni, dal momento che il sistema risultava bloccato. Insospettito, ha deciso di contattare la banca chiamando il numero verde, ricevendo la conferma dell'avvenuto blocco delle credenziali di accesso al conto online a seguito di operazioni sospette. La tempestiva comunicazione della notizia di reato all'autorità giudiziaria da parte dei carabinieri di Sabbioneta ha consentito al gip di Mantova di emettere un decreto di sequestro preventivo del conto corrente del presunto autore della truffa a distanza, congelando i fondi presenti e le carte bancomat associate. E per il 55enne è scattata una denuncia a piede libero.