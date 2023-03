Nuova sede per la contrada San Martino

Un nuovo maniero per la contrada di San Martino. Al civico 207 di via XXIX Maggio la contrada ha acquistato una villetta su più piani, con un ampio giardino da 500 metri quadrati. "Non è stato facile arrivare a questo risultato, per noi importantissimo – spiega il gran priore, Cristiana Moretti -. Quello che abbiamo compiuto è un passo enorme, seppur obbligato. Due anni e mezzo fa ci fu comunicato di dovere lasciare il maniero di via dei Mille. Per noi fu una doccia fredda. Dopo trent’anni speravamo di potere acquistare lo stabile, ma non è stato possibile. Così, in pieno lockdown, abbiamo affrontato la situazione di petto. L’offerta di immobili era scarsa e noi dovevamo trovare un sito nel territorio di contrada. Abbiamo saputo che Fondazione don Gnocchi aveva ricevuto in eredità da un tappezziere una villetta in via XXIX Maggio e siamo riusciti a trovare un punto di incontro. Non finiremo mai di ringraziare Fondazione don Gnocchi.