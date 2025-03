Nuova illuminazione per gli attraversamenti

Sono da annoverare tra gli attraversamenti più pericolosi della città, soprattutto nelle ore serali: per questo motivo, proprio in questi giorni si sta iniziando a intervenire per provare a risolvere almeno parzialmente il problema. La scelta è quella di rendere le aree di attraversamento meglio visibili attraverso un sistema di segnaletica luminosa. A partire dalla giornata di ieri, e poi sino a domani, si sta infatti lavorando nelle tre zone di riferimento.

I tre attraversamenti al centro dell’attenzione sono questa volta: quello di piazza Monumento, posizionato proprio all’imbocco del sottopasso automobilistico; l’attraversamento di piazza del Popolo, situato sul lato opposto dello stesso sottopassaggio e, a poche centinaia di metri di distanza, ma sempre nello stesso quartiere, l’attraversamento pedonale di via Montebello, all’altezza di via Venezia. Con interventi (e dunque anche parziali interruzioni) collocati nelle fasce mattutine della giornata, in tutti e tre i casi verranno installati sistemi di segnaletica stradale luminosa che renderanno meglio visibili i pedoni in fase di attraversamento. Detto delle modifiche alla viabilità e del restringimento parziale della carreggiata con senso unico alternato, il trasporto pubblico locale non subirà invece disagi.

P.G.