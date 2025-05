Non si vedeva in giro da giorni, morto in casa. È il terzo in due mesi

Giovedì sera il corpo senza vita di un uomo di 63 anni è stato scoperto all’interno della sua abitazione a Saronno. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio, quando amici e conoscenti, preoccupati per il silenzio prolungato, hanno chiesto aiuto. Alle 18.30 sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno. Una volta entrati nell’appartamento, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Dai primi accertamenti, la morte è sopraggiunta per cause naturali, senza segni di violenza o situazioni sospette. Tanti i vicini che hanno assistito alle operazioni in silenzio e con grande cordoglio. Questo episodio si inserisce in un triste elenco: nell’ultimo anno è il terzo caso simile in città. Lo scorso 8 aprile un 73enne era stato trovato morto in via Padre Monti, mentre il 25 marzo un pensionato di 68 anni era stato rinvenuto senza vita al confine con Solaro. Tutti questi casi hanno lasciato grande sconcerto tra i residenti dei quartieri in cui gli uomini vivevano.

S.G.