Festa della Repubblica tra corteo e celebrazioni

Tutto è pronto per celebrare domani il 79° anniversario della Festa Nazionale della Repubblica. Le celebrazioni inizieranno alle 9.30, con il ritrovo e formazione del corteo in Piazza Marconi, da dove si partirà alle 9.45. Al Monumento ai caduti in Piazza Milite Ignoto dove si svolgeranno l’alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro. In seguito, il corteo riprenderà la sua marcia fino a raggiungere, alle 10.45, la Chiesa di San Pietro per assistere alla Messa. Al termine, il corteo proseguirà verso Corso Italia, con una sosta al Parco della Repubblica, dove si terrà un omaggio e il discorso delle autorità. Per finire, si tornerà in Piazza Marconi per rendere onore al Gonfalone, il vessillo ufficiale della città, atto con cui terminerà l’intera cerimonia.

Francesca Pannone