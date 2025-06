Lo sport abbraccia la solidarietà. Tutti invitati a “Baseball al buio”

L’iniziativa è lodevole e molto intrigante. Parliamo dell’evento “Baseball al buio”, in programma domani a Bernate Ticino. Di fatto, si tratta di un’esperienza, aperta a tutti, che ha come punto di contatto il baseball, ovvero il popolare sport americano. In questo caso, tuttavia, sul diamante ci sarà una squadra piuttosto particolare, ovvero l’Asd Lampi Milano, squadra di baseball per ciechi e non vedenti.

"L’idea è venuta al nostro presidente Luigi Uslenghi. Come Lions, il nostro obiettivo è realizzare degli eventi che possano essere il più coinvolgenti e inclusivi possibili. Ci piace l’idea di andare oltre alle classiche cene e offrire qualcosa di diverso. In questo caso, abbiamo pensato di sensibilizzare le persone sulla cecità e tutto ciò che ne consegue. Abbiamo trovato una grande disponibilità da parte dell’Asd Lampi Milano che ha subito sposato il progetto con entusiasmo. Poi c’è anche la cena al buio, un modo per far capire come noi diamo per scontato tante cose che per una persona cieca non lo sono affatto. Il tutto si svolgerà alla Canonica di Bernate Ticino, compresa la cena al buio", spiega Laura Paris, coordinatrice dell’evento e consigliere a Bernate Ticino.

Il via alle 16.30. In programma una dimostrazione da parte della squadra di baseball per ciechi e non vedenti, nata nel 2006, Asd Lampi Milano. Chiunque lo vorrà, potrà anche fare una prova gratuita con la squadra; quindi, entrare in campo con i giocatori e tecnici.

"Benderemo le persone e gli daremo la possibilità di mettersi nei nostri panni. Sarà un’esperienza sensoriale unica - spiega il presidente dell’Asd Lampi Milano Giuseppe Allegretta- Noi, come squadra, partecipiamo al campionato Libc. Ci sono degli accorgimenti per permettere lo svolgimento delle partite: dalle palle sonore a delle palette che, agitate, aiutano il giocatore non vedente nella corsa. Ci sono anche terreni diversi per far capire a chi sta correndo se sta andando nella direzione corretta".

Dopo la partita dimostrativa, il programma prevede un aperitivo Lions e la cena al buio (19:30, al costo di 25 € a persona, bevande incluse). Il ricavato verrà devoluto alla Asd Lampi Milano.