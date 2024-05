Gambero Rosso, premiata la gelateria Purissima di Busto Garolfo: "Noi giovani abbiamo vinto la scommessa"

Busto Garolfo (Milano) – Un’altra gelateria premiata dal Gambero Rosso è la "Purissima" di Busto Garolfo. Il locale nasce il 4 Giugno 2019 e prende il nome da una gelateria storica, nata nel 1945, sempre di Busto Garolfo. "Ci hanno consentito di mantenere il nome - spiegano i titolari -. Il 24 novembre del 2001 ci hanno assegnato il certificato di bottega storica bustese, dal gruppo di ricerca Storica di Busto Garolfo". I problemi però non sono mancati: "A solo un anno dall’apertura abbiamo dovuto fare i conti con la pandemia Covid-19, ci nella quale ci siamo arrangiati lavorando da asporto. La riapertura post pandemia è stata tutt’altro che facile. La clientela non mancava, anzi, ma è stato difficile trovare un modo per tenere insieme, nel miglior modo possibile, la clientela giovane con quella meno giovane. Ma oggi possiamo confermare che siamo stati in grado di stabilire un buon equilibrio". Uno dei punti più alti del percorso lo hanno raggiunto qualche settimana fa ricevendo un gran premio: inclusione nella guida del Gambero Rosso tra le gelaterie migliori d’Italia.

"Al momento ci è stato assegnato 1 cono, ma siamo già pronti a migliorare e crescere ancora di più. Siamo molto soddisfatti del premio, ma ciò che ci soddisfa di più è che siamo riusciti a dare un posto confortevole a questo paese. Nel nostro locale infatti trovi età di ogni tipo, a qualsiasi ora". "La nostra vetrina del gelato offre più di 30 gusti, che soddisfano gli intolleranti al lattosio, gli intolleranti al glutine, i golosi e quelli che invece vogliono stare leggeri. Ciò che ci contraddistingue è il nostro team giovane, gentile, unito e sempre disponibile, 13 ragazzi che lavorano insieme da molti anni e che hanno creato un ambiente inclusivo, coinvolgente, come se si fosse a casa". Nei giorni scorsi la gelateria è sbarcata anche ad Inveruno. Nuove sperimentazioni attente alla sostenibilità ma senza trascurare il gusto. Questo il concetto di gelato espresso nella nuova guida Gelaterie d’Italia 2024 di Gambero Rosso che si basa sulle ultime tendenze alimentari con una certosina ricerca di materie prime di qualità e sull’esplorazione dei sapori coniugata a una crescente attenzione all’ambiente.