Neutalia-Comef: "Il contratto ]è un azzardo"

"Un azzardo": è così che Franco Brumana, consigliere comunale del Movimento dei Cittadini, ha giudicato la stipula del contratto tra Neutalia e Comef srl per la fornitura del turbo gruppo da oltre 9 milioni di euro. "Il contratto è stato stipulato nonostante sia in corso la causa al Tar promossa dalla Franco Tosi, che ha chiesto l’annullamento della gara di appalto dalla quale era stata esclusa per l’asserita inadeguatezza tecnica della sua offerta. Se il Tar riterrà fondate le ragioni della Tosi, Neutalia si troverebbe costretta a risarcire sia la Tosi che Comef. Le conseguenze ricadrebbero sul Comune di Legnano che partecipa alla compagine sociale di Neutalia attraverso la sua società controllata Amga spa". Da qui il giudizio sulla scelta di proseguire l’iter: "Il contratto firmato è quindi un azzardo compiuto da una società pubblica, che in quanto tale non dovrebbe avere propensione al rischio perché gestisce soldi che appartengono a tutti i cittadini". P.G.