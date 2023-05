Nerviano: incendio alla Elgon. Vigili del fuoco all’opera

Una nube scura visibile a chilometri si è levata questa mattina, sabato 20 maggio, su Nerviano, in via Bergamina, poco lontano dalla statale 33. A bruciare è l’azienda Elgon, ditta specializzata nella realizzazione di prodotti cosmetici. Il rogo è divampato all’interno dei locali poco dopo le 11.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, giunti allo stabilimento con diversi mezzi. Con loro sono arrivate anche le forze dell’ordine, a partire dalla polizia locale. Al momento non si sa ancora che cosa possa aver scatenato l’incendio. Le operazioni di spegnimento sono in corso e potrebbero durare ancora qualche ora. Fortunatamente, al momento, sembra che non ci siano ustionati o intossicati.

Potrebbero essere chiamati in causa anche i tecnici dell’Arpa, dato il comparto in cui è attiva l’azienda, anche se al momento non si sa se nel rogo siano coinvolte sostanze chimiche.