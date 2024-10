Nerviano, avvistato un cadavere nelle acque dell'Olona

Nerviano (Milano) – Un corpo senza vita è stato avvistato nelle acque dell’Olona a Nerviano ma, a distanza di ore dall’avvistamento, non è ancora stato recuperato: sono ancora in corso da parte dei Vigili del fuoco e dei carabinieri, infatti, le operazioni di recupero del cadavere che è stato avvistato nel pomeriggio di ieri nella zona del ponte sul fiume Olona di via Toniolo, a Nerviano.

Il primo avvistamento risale alle 17.30, quando la macchina dei soccorsi è stata allertata: da quel momento sono iniziate le ricerche del corpo che non è stato però ancora recuperato. Ancora nella mattinata di oggi, domenica 20 ottobre, si sta cercando il corpo, al momento scomparso dalla vista, nelle acque del fiume.